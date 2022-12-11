11.12.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 12 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 12 грудня буде хмарно, у західних та Житомирській областях місцями невеликий сніг, вітер західний, 5-10 м/с, температура протягом доби 1-6° морозу. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу.

На решті території дощі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с, температура протягом доби 5-10° тепла, вдень в Криму до 15°.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.