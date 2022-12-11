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11.12.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік збував наркотичні речовини

Щоб заробляти на життя, він влаштувався на роботу «кур’єром».

Норкотики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що у липні 2022 року раніше судимий чоловік вчинив новий злочин, цього разу — у сфері незаконного обігу психотропів. Щоб заробляти на життя, він влаштувався на роботу «кур’єром», в обов’язки якого входило розкладання згортків із психотропними речовинами по Харкову. 
 
 У липні 2022 року його викрили правоохоронці та вилучили згортки з психотропною речовиною «PVP» та амфетаміном. 
 
Вироком Київського районного суду м. Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 22-річного харків’янина у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).
 
Нагадаємо, внаслідок дій окупантів постраждала людина у Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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