11.12.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

У громадах Харківської області відновили надання послуги з реєстрації місця проживання

За результатами тижня у 44 громадах області було поновлено доступ до Реєстру ТГ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що для Циркунівської і Чкаловської громад доступ до Реєстру ТГ має бути відновлений до кінця наступного тижня.

Відтепер мешканці цих громад зможуть отримати в ЦНАПах або безпосередньо в реєстраційних органах місцевого самоврядування одну з найпопулярніших адміністративних послуг – реєстрація місця проживання.

У департаменті додали, що координаційна робота ХОВА буде продовжуватися до остаточного поновлення доступу до реєстрів та надання всього спектру адміністративних послуг, що був на території регіону до початку бойових дій.

Ознайомитися зі списком громад, у яких відновлено доступ до Реєстру територіальної громади, можна за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад.