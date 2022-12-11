Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18:00 11.12.2022 щодо російського вторгнення.
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Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері.
Щороку другої неділі грудня в Україні відзначається День благодійності.
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