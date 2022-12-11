    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області
11.12.2022  18:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18:00 11.12.2022 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, на Слобожанському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження неподалік населених пунктів Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Терни, Колодязі, Зарічне, Діброва і Яковлівка на Харківщині.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 Культура и Туризм Туманний Харків: вулицями улюбленого міста (фото)   11.12 Суспільство Чи можна буде зустріти Новий рік в підземці, розповів Ігор Терехов (відео) 11.12 Суспільство У громадах Харківської області відновили надання послуги з реєстрації місця проживання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 