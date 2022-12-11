11.12.2022 19:40 Віталій Хінєвіч

Смачне імбирне печиво

Ці крихітні печива дуже швидко готуються та будуть смачним доповненням для улюбленого напою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Рецепт маленьких смажених смаколиків, доповнених глазур'ю зі смаком гібіскусу, апельсину та імбиру сподобається усій сім’ї.

Для приготування солодощів необхідні такі інгредієнти:

190 г пшеничного борошна;

1/2 чайної ложки меленого імбиру;

1/2 чайної ложки меленого мускатного горіха;

1/4 чайної ложки розпушувача;

45 г цукрового піску;

30 г дрібно нарізаного імбиру;

60 мл молока;

25 г несоленого розтопленого вершкового масла;

1 великий яєчний жовток;

1,5 чайних ложки свіжого апельсинового соку;

1/2 чайної ложки дрібно натертої цедри апельсина;

400-500 мл соняшникової олії для смаження.

Для глазурі:

1,5 чайних ложки свіжого апельсинового соку;

1/2 чайної ложки меленого імбиру;

1,5 чайної ложки сушених квіток гібіскусу (каркаде);

120 г цукрової пудри.

Крок 1

У велику миску просійте разом борошно, мелений імбир, мускатний горіх і розпушувач. Додайте цукровий пісок разом з імбиром і ретельно перемішайте.

Крок 2

У середній мисці змішайте молоко, вершкове масло, яєчний жовток, апельсиновий сік і цедру. Додайте до борошняної суміші і перемішайте гнучкою лопаткою, поки тісто не збереться в однорідну кулю. Тісто має бути м'яким на дотик, але не липким. Накрийте миску та поставте в холодильник на 15 хвилин.

Крок 3

Щедро посипте робочу поверхню борошном і покладіть на неї кульку тіста. За допомогою качалки акуратно розкотіть тісто в прямокутник розміром 20 на 25 сантиметрів і товщиною 1 см. За допомогою формочки для печива або ножа наріжте тісто розплющене на прямокутники розміром 2 на 3 сантиметри.

Крок 4

Перекладіть печиво на застелене деко. Накрийте печиво чистим кухонним рушником і поставте в холодильник на 15 хвилин.

Крок 5

У велику глибоку каструлю додайте близько 400 мл олії. Нагрівайте олію та плиті на середньому вогні. Перевірте готовність олії кинувши в нього один квадрат тіста - олія повинна відразу зашипіти.

Крок 6

Щоб забезпечити рівномірне прожарювання, обсмажуйте партіями. Перекладіть кілька охолоджених квадратів тесту на тарілку, а потім обережно опустіть їх у олію, утримуючи тарілку прямо над олією.

Постійно помішуйте, поки страва не стане золотистою, від 1 до 2 хвилин. Використовуйте шумівку, щоб перекласти печиво на решітку на деко і дати йому повністю охолонути щонайменше 30 хвилин.

Крок 7

Приготуйте глазур: поки печиво охолоджується, у невеликій мисці змішайте апельсиновий сік, імбир гібіскус і дайте постояти 15-20 хвилин; довше для глибшого кольору. Пропустіть суміш через дрібне сито у скляну мірну чашку. До цієї суміші додайте цукрову пудру постійно перемішуючи. Глазур має бути густою і легко покривати тильну сторону ложки.

Крок 8

Залишіть охолоджене печиво на решітці над деко. За допомогою виделки нанесіть глазур на печиво і залиште на 30 хвилин, поки глазур не висохне.