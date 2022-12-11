11.12.2022 20:15 Віталій Хінєвіч

Чи можна буде зустріти Новий рік в підземці, розповів Ігор Терехов (відео)

З 19 грудня харків’яни та гості міста разом з дітьми зможуть стати глядачами новорічних вистав на станції Харківського метрополітену.



Чи можна буде зустріти Новий рік в підземці, розповів Ігор Терехов (відео)



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Ігор Терехов. Про це повідомляє РЕДПОСТ

Харківський міський голова повідомив, що харків’яни та люди, які приїхали з деокупованих населених пунктів, зможуть насолодитися новорічними казками, які будуть проходити біля ялинки, яка встановлена на станції метро.

Крім цього, Ігор Терехов зазначив, що встановлення ялинки в метро стала ідеєю харків’ян.

«Ми спілкувалися з людьми та міркували, де встановити ялинку, щоб це було безпечно. І коли ми обговорювали цю тему то дійшли до висновку, що знаковим місцем є площа Свободи, де ми завжди прикрашали велику ялинку»,- розповів Ігор Терехов.

Однак, через повномасштабне вторгнення росії в Україну, ялинку цьогоріч встановлено на станції метро під площею.

Біля ялинки також розташований казковий будинок, де діти зможуть написати листа Святому Миколаю та отримати відповідь.

Окрім цього Ігор Терехов розповів, чи можна буде зустріти Новий рік біля ялинки в метро.

«Люди, які до настання комендантської години прийдуть у метрополітен, зможуть зустріти Новий рік біля ялинки»,-зазначив Харківський міський голова.