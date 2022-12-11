11.12.2022 21:25 Віталій Хінєвіч

Біля української станції «Академік Вернадський» народились пінгвінята (фото)

На острові Галіндез почався справжній пінгві-бум.

Фото:біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Повідомляється, що на острові Галіндез, біля станції "Академік Вернадський", народились пташенята субантарктичного пінгвіна.

«Перший місяць малюки залишатимуться в гніздах, їх по черзі грітимуть, захищатимуть та годуватимуть батьки. Потому дитинчата почнуть об'єднуватися в ясла, щоб уже і мама, і татусь могли одночасно ходити за крилем в океан. Також десь за місяць відбуватиметься процес линьки: сірий пушок пташенят змінюватиметься на звичне чорно-біле пір'я», - розповіли представники станції.

Фото:біолога 27-ї УАЕ Сергія Глотова

Зовсім скоро біля "Вернадського" пінгвінят вже буде сотні, адже малюки стали вилуплюватися з яєць в різних частинах острова.