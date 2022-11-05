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05.11.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

На станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд (фото)

Рівень снігу побив минулорічний рекорд.

станція "Академік Вернадський"
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
 
Повідомляється, що на українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже сягнув позначки 3 метри 45 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум.
 
Зазвичай сніговий покрив біля станції сягав 2 метрів. Однак цього року було встановлено сніговий рекорд. Крім цього зазначається, що місцями снігові замети досягають 6, а часом і 10 метрів.
 
станція "Академік Вернадський"
 
"Оскільки тут переважає вітряна погода, то глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно. Є оголені скелі, на яких сніг так і не ліг, а є ділянки, особливо біля станції, яка виступає перешкодою на шляху вітру, де замети під 6 метрів. Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни", – розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.
 
Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в нашому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2°С.
 
станція "Академік Вернадський"
 
"Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопиченя. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит", – пояснила дослідниця.
 
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Источник:   Національний антарктичний науковий центр
 Тэги:  снег, академік вернадський
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