    
Главная Новини Харкова Наука В антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» візьмуть участь харків'яни
08.03.2023  13:10   Віталій Хінєвіч

В антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» візьмуть участь харків'яни

Повномасштабне вторгнення рф не має зупинити українську науку, зокрема, продовження неперервних досліджень на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.

Академік Вернадський
 
Про це йдеться на сторінці в Facebook Національного антарктичного наукового центру, передає РЕДПОСТ.
 
Очолює експедицію Богдан Гаврилюк з Харкова. Він один з найдосвіченіших українських полярників, для якого це буде вже десята зимівля.
 
Богдан Гаврилюк був керівником 26-ї УАЕ, яка після успішного виконання всіх завдань повернулася в Україну вже після початку повномасштабної війни, навесні 2022-го. 
 
Прибувши додому, Богдан одразу став на захист України, вступивши до лав Прикордонної служби. 
 
Дотепер він виконував завдання на півночі України, зокрема в Чернігівській області, а зараз повертається до не менш важливої місії, яка складається з забезпечення роботи станції «Академік Вернадський».
 
Також до команди експедиції приєднається харківський геофізик Андрій Сопін. Для нього це буде вже 4 зимівля на станції.
 

Источник:   Національний антарктичний науковий центр
 Тэги:  харків, академік вернадський
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.03 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 8 березня 08.03 ЖКГ У житловому районі Харкова комунальники відремонтували оглядові колодязі 08.03 Суспільство Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 