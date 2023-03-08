08.03.2023 13:10 Віталій Хінєвіч
В антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» візьмуть участь харків'яни
Повномасштабне вторгнення рф не має зупинити українську науку, зокрема, продовження неперервних досліджень на станції «Академік Вернадський» в Антарктиді.
Про це йдеться на сторінці в Facebook Національного антарктичного наукового центру, передає РЕДПОСТ.
Очолює експедицію Богдан Гаврилюк з Харкова. Він один з найдосвіченіших українських полярників, для якого це буде вже десята зимівля.
Богдан Гаврилюк був керівником 26-ї УАЕ, яка після успішного виконання всіх завдань повернулася в Україну вже після початку повномасштабної війни, навесні 2022-го.
Прибувши додому, Богдан одразу став на захист України, вступивши до лав Прикордонної служби.
Дотепер він виконував завдання на півночі України, зокрема в Чернігівській області, а зараз повертається до не менш важливої місії, яка складається з забезпечення роботи станції «Академік Вернадський».
Також до команди експедиції приєднається харківський геофізик Андрій Сопін. Для нього це буде вже 4 зимівля на станції.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости