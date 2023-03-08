08.03.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова комунальники відремонтували оглядові колодязі

З початку року бригадами служби зовнішніх водопровідних мереж аварійно-відновлювальних робіт Новобаварського району КП «Харківводоканал» ліквідовано 116 аварій на водоводах, капітально відремонтовано 123 оглядові колодязі та упорядковано 34 водорозбірні колонки, передає РЕДПОСТ.

«Зокрема, вчора досвідчені бригади відновили оглядові колодязі на проспекті Ново-Баварському та вулиці Полтавський Шлях. У першому випадку пошкодження виявилося досить серйозним. У зв'язку з цим довелося на час ремонту, поки замінювали невелику ділянку магістралі діаметром 100 мм, тимчасово призупинити водопостачання.

А от на вулиці Полтавський Шлях обійшлися без відключення подачі води харків'янам. Оперативно провели зварювальні роботи та ліквідували течію», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

Напередодні ремонтні бригади підприємства усунули три аварійні ситуації на мережах холодного водопостачання та упорядкували п'ять оглядових колодязів. Сьогодні, 8 березня, бригади АВР розпочали ліквідацію шести аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Лозівській у Холодногірському районі Харкова комунальники проводять заміну технічно зношеної ділянки магістралі діаметром 200 мм.



