08.03.2023 12:40 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся 7 березня.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Подяки міського голови та Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради отримали кращі працівниці різних сфер життєдіяльності міста: промисловості, цивільного захисту, бізнесу, медицини, освіти, правоохоронної діяльності та ін.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що їхній щоденний внесок у наближення перемоги України в війні - неоціненний.

«Хотілося б святкувати цей день інакше, але війна, яка увірвалася в життя кожного з нас, змінила плани. Я хочу щиро подякувати кожній з вас за те, що, попри всі труднощі, які звалилися на ваші плечі, ви продовжуєте гідно з ними справлятися, працювати та допомагати. Хтось рятує дітей, хтось лікує, хтось навчає... Ви робите неоціненний внесок у нашу перемогу! Будьте завжди щасливими та усміхненими!» - сказав у вітальному слові Ігор Терехов.

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