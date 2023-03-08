    
Главная Фото Суспільство Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)
08.03.2023  12:40   Василь Голосний

Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся 7 березня.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Подяки міського голови та Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради отримали кращі працівниці різних сфер життєдіяльності міста: промисловості, цивільного захисту, бізнесу, медицини, освіти, правоохоронної діяльності та ін.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що їхній щоденний внесок у наближення перемоги України в війні - неоціненний.
 
«Хотілося б святкувати цей день інакше, але війна, яка увірвалася в життя кожного з нас, змінила плани. Я хочу щиро подякувати кожній з вас за те, що, попри всі труднощі, які звалилися на ваші плечі, ви продовжуєте гідно з ними справлятися, працювати та допомагати. Хтось рятує дітей, хтось лікує, хтось навчає... Ви робите неоціненний внесок у нашу перемогу! Будьте завжди щасливими та усміхненими!» - сказав у вітальному слові Ігор Терехов.

Фотогалерея


Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, поздоровлення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.03 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 8 березня 08.03 ЖКГ У житловому районі Харкова комунальники відремонтували оглядові колодязі 08.03 Наука В антарктичній експедиції на станцію «Академік Вернадський» візьмуть участь харків'яни
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 