08.03.2023 12:40 Василь Голосний
Ігор Терехов привітав жінок з Міжнародним жіночим днем (фото)
Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся 7 березня.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Подяки міського голови та Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради отримали кращі працівниці різних сфер життєдіяльності міста: промисловості, цивільного захисту, бізнесу, медицини, освіти, правоохоронної діяльності та ін.
Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що їхній щоденний внесок у наближення перемоги України в війні - неоціненний.
«Хотілося б святкувати цей день інакше, але війна, яка увірвалася в життя кожного з нас, змінила плани. Я хочу щиро подякувати кожній з вас за те, що, попри всі труднощі, які звалилися на ваші плечі, ви продовжуєте гідно з ними справлятися, працювати та допомагати. Хтось рятує дітей, хтось лікує, хтось навчає... Ви робите неоціненний внесок у нашу перемогу! Будьте завжди щасливими та усміхненими!» - сказав у вітальному слові Ігор Терехов.
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