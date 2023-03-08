    
Главная Новини Харкова Культура та туризм "Мавка. Лісова пісня": За перші вихідні кінострічку подивились майже 190 тисяч глядачів
08.03.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

"Мавка. Лісова пісня": За перші вихідні кінострічку подивились майже 190 тисяч глядачів

Українська стрічка вийшла у кінопрокат 2 березня, мультфільм покажуть у понад 20 країнах.

кінострічка \
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДержКіно України.
 
За перший прокатний вікенд мультфільм «Мавка. Лісова пісня» переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали майже 25 мільйонів гривень.
 
У прокат "Мавка" вийшла ще 2 березня – одночасно зі стартом прокату в Північній Африці та на Близькому Сході. Права на кінотеатральний та діджитал покази стрічки придбали компанії-дистриб’ютори у більш як 40 країнах. 
 
"Повнометражна стрічка, яка є першим українським прокатом у Королівстві Саудівської Аравії, привернула величезну увагу саудівської та зарубіжної аудиторії, завоювавши живу та щиру зацікавленість в українській культурі та її самобутності",- зазначили у ДержКіно.
 
Над анімаційним фільмом Мавка, створеним за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки, працювали сім років. Проєкт адаптований до жанру домашньої анімації, а у основі стрічки  є міфи та легенди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що реальні історії харківської фельдшерки стали основою нового українського телесеріалу.
 

Источник:   ДержКіно України
 Тэги:  кіно, мавка. лісова пісня
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.02 Культура та туризм Бернар-Анрі Леві презентував кінострічку про українські міста та незламність 29.01 Культура та туризм Стрічка харківського документаліста здобула нагороду на фестивалі Sundance
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 