08.03.2023 12:25 Віталій Хінєвіч
"Мавка. Лісова пісня": За перші вихідні кінострічку подивились майже 190 тисяч глядачів
Українська стрічка вийшла у кінопрокат 2 березня, мультфільм покажуть у понад 20 країнах.
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Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДержКіно України.
За перший прокатний вікенд мультфільм «Мавка. Лісова пісня» переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали майже 25 мільйонів гривень.
У прокат "Мавка" вийшла ще 2 березня – одночасно зі стартом прокату в Північній Африці та на Близькому Сході. Права на кінотеатральний та діджитал покази стрічки придбали компанії-дистриб’ютори у більш як 40 країнах.
"Повнометражна стрічка, яка є першим українським прокатом у Королівстві Саудівської Аравії, привернула величезну увагу саудівської та зарубіжної аудиторії, завоювавши живу та щиру зацікавленість в українській культурі та її самобутності",- зазначили у ДержКіно.
Над анімаційним фільмом Мавка, створеним за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки, працювали сім років. Проєкт адаптований до жанру домашньої анімації, а у основі стрічки є міфи та легенди.
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