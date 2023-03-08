08.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

На порталі Дія з'явився розділ «Моє будівництво»: які документи відображатимуться

Користуватися новим розділом в кабінеті можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що на порталі Дія доступний розділ в кабінеті громадянина "Моє будівництво". У ньому відображаються всі документи, у яких ви вказані як замовник будівництва.

У кабінеті можна:

подивитися коротку інформацію про документ;

дізнатися статус розгляду документа органами будівельного контролю

Для користування послугою достатньо мати електронний підпис. Також побачите документи незалежно від способу подання — через портал Дія чи ЦНАП.

Варто зазначити, що доступні документи, створені після липня 2020 року, тоді розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на порталі Дія став доступний витяг про місце проживання дитини.



