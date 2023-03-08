08.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч
На порталі Дія з'явився розділ «Моє будівництво»: які документи відображатимуться
Користуватися новим розділом в кабінеті можуть як фізичні, так і юридичні особи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Повідомляється, що на порталі Дія доступний розділ в кабінеті громадянина "Моє будівництво". У ньому відображаються всі документи, у яких ви вказані як замовник будівництва.
У кабінеті можна:
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подивитися коротку інформацію про документ;
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дізнатися статус розгляду документа органами будівельного контролю
Для користування послугою достатньо мати електронний підпис. Також побачите документи незалежно від способу подання — через портал Дія чи ЦНАП.
Варто зазначити, що доступні документи, створені після липня 2020 року, тоді розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на порталі Дія став доступний витяг
про місце проживання дитини.
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