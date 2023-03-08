08.03.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 березня

За добу офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 898 осіб. Одужало 309 319 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 257 осіб.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 березня.



