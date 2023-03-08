Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 березня

За добу офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 898 осіб. Одужало 309 319 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 257 осіб.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 березня.
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Звичайні справи сьогодні даватимуться насилу, натомість на тлі розслабленості можуть виникати несподівані бажання чи захоплення.
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