05.11.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів Харкова

Робітники КП «Харківжилбуд» з початку повномасштабної війни закрили 18 тис. вікон у житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що також за цей час вони відремонтували 117 покрівель, вхідні групи у 32 під' їздах, внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання у 15 будинках, встановили нові вікна у 18 будинках та облаштували вісім пандусів. Крім того, знесли 168 і кронували 249 дерев.

Крім цьогобригади відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків, вивезли 364 куб. м подрібненого гілля та 788 куб. м сміття після демонтажу будівель, пошкоджених через обстріли.

Нагадаємо, харківські комунальники усувають 19 пошкоджень на водоводах.