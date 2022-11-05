Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів Харкова

Робітники КП «Харківжилбуд» з початку повномасштабної війни закрили 18 тис. вікон у житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Після нічного дощу опадів не передбачається.
У першу суботу листопада чоловіче населення Землі відзначає своє «професійне» свято – Всесвітній день чоловіків.
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