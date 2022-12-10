10.12.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Ароматна фарширована картопля
Запечена за цими рецептами картопля, підійде як основна страва та і як гарнір.
Ароматна фарширована картопля
Як пише РЕДПОСТ
, запечена у духовці картопля виглядає апетитно, виходить ситна та ароматна.
Фарширована картопля, запечена в духовці
Продукти (на 4 порції):
-
Картопля велика - 4 шт.
-
Бекон (грудинка або ковбаса) - 120 г
-
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
-
Сир твердий - 70 г
-
Олія вершкове - 20 г
-
Сіль за смаком
-
Олія (за необхідності) - для смаження
Рецепт покроково:
-
Включити духовку та розігріти до 180 градусів.
-
Картоплю ретельно помити, проколоти вилкою по всій поверхні та посолити.
-
Замотати картоплю у фольгу і відправити запікатися в духовку при температурі 180 градусів на 60-90 хвилин до повної готовності.
-
Готовність картоплі можна перевірити зубочисткою.
-
Цибулю дрібно нарізати.
-
Бекон нарізати смужками.
-
Сир натерти на дрібній тертці.
-
На сухій сковороді обсмажити бекон (або грудинку) щоб витопився жир. Коли бекон (грудинка) підзолотиться, додати цибулю та смажити до рум'яності. Якщо жиру, що витопився, мало, додайте трохи рослинної олії.
-
Зрізати верхню частину запеченої картоплі вздовж.
-
За допомогою чайної ложки дістати картопляну м'якоть, залишаючи невеликі борти.
-
Товкушкою розім'яти картопляну м'якоть із вершковим маслом.
-
Додати обсмажений із цибулею бекон та сир. Посолити та перемішати.
-
Нафарширувати картоплю.
-
Запікати фаршировану картоплю за температури 200 градусів 10 хвилин.
-
Фото приготування рецепту: Фарширована картопля, запечена в духовці - крок №9
-
Готову фаршировану картоплю, запечену в духовці, подавати гарячим, зверху посипавши зеленню за бажанням.
Картопляні човники, фаршировані куркою та овочами
Продукти (на 4 порції):
-
Картопля велика - 4-6 шт.
-
Для начинки:
-
Куряче філе – 1 шт.
-
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
-
Помідор – 1 шт.
-
Перець болгарський – 1/2 шт.
-
Зелень петрушки та кропу – 1/2 пучка
-
Цибуля зелена – 3-4 шт.
-
Олія вершкове або рослинна – 2 ст. л.
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
-
Сир твердий – 100 г
-
Для соусу Бешамель:
-
Молоко – 750 мл
-
Борошно – 50 г
-
Олія вершкове – 40 г
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Рецепт покроково:
-
Відварити куряче філе до готовності (приблизно 30 хвилин).
-
Картоплю відварити в мундирі майже до готовності (час варіння залежить від розміру картоплі - перевіряти ножем або вилкою приблизно через 20-25 хв), потім очистити. Можна відварити очищену картоплю.
-
Приготувати соус Бешамель. Для цього обсмажити борошно на вершковому маслі, помішуючи, до трохи золотистого кольору. Поступово додати молоко, весь час заважаючи, щоб не було грудочок. Готувати до потрібної густини. Посолити і поперчити до смаку.
-
Коли картопля охолоне, розрізати її поздовжньо навпіл і за допомогою ножа та чайної ложки зробити виїмки в кожній половинці (зробити човники).
-
Для начинки дрібно нарізати цибулю, перець, відварене куряче м'ясо.
-
На розігрітій олії обсмажити цибулю. Додати курку та перець. Посолити та поперчити. Смажити, помішуючи, 5-7 хвилин|мінути|.
-
Додати дрібно нарізані помідори. Тушкувати 3 хвилини.
-
Додати рубану зелень і зелену цибулю, нарізану кільцями.
-
Наповнити картопляні човники підготовленою начинкою.
-
На лист вилити соус Бешамель і викласти фаршировану картоплю.
-
Зверху начинку викласти дрібно натертий сир і посипати зеленню.
-
Запікати картопляні човники в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хвилин (щоб сир підрум'янився).
-
Картопляні човники з куркою та овочами готові. Подавати їх слід гарячими.
Картопля-гармошка з беконом, запечена у фользі
Продукти (на 5 порцій):
-
Картопля (у мене молода) - 1 кг (6 шт.)
-
Бекон копчений (або свіжий) – 250 г
-
Олія вершкове - 60 г
-
Часник сушений - 1 ч. ложка
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Рецепт покроково:
-
Розігріваємо духовку до 200 градусів.
-
Картоплю очищаємо, миємо та обсушуємо паперовим рушником.
-
Бульбу картоплі кладемо в столову ложку або між двома паличками для суші/шпажками і робимо ножем часті (на відстані приблизно 1 см) і глибокі надрізи, трохи не доходячи до кінця.
-
Кожну картоплину посипаємо часником, сіллю та перцем, намагаючись, щоб спеції потрапили й у надрізи.
-
Бекон нарізаємо тонкими скибочками завтовшки 2-3 мм.
-
У кожен розріз у картоплі вставляємо скибочку бекону.
-
Викладаємо кожну картоплину на відрізок фольги.
-
Зверху на кожну бульбу викладаємо по шматочку вершкового масла|мастила|.
-
Фото приготування рецепту: Картопля-гармошка з беконом, запечена у фользі - крок №9
-
Загортаємо картоплю у фольгу, піднімаючи кінці догори, щоб при випіканні жир не витікав.
-
Викладаємо картоплю-гармошку у фользі на лист.
-
Ставимо лист з картоплею в розігріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин. Потім фольгу розкриваємо.
-
Змащуємо картоплю соком, що виділився, і повертаємо в духовку ще на 7-10 хвилин, щоб він краще підрум'янився. Можна увімкнути режим гриля.
-
Готову картоплю виймаємо з фольги та подаємо до столу.
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