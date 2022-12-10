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10.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Ароматна фарширована картопля

Запечена за цими рецептами картопля, підійде як основна страва та і як гарнір.


Ароматна фарширована картопля
Як пише РЕДПОСТ, запечена у духовці картопля виглядає апетитно, виходить ситна та ароматна.
 

Фарширована картопля, запечена в духовці

 

Продукти (на 4 порції):

 

  • Картопля велика - 4 шт.
  • Бекон (грудинка або ковбаса) - 120 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Сир твердий - 70 г
  • Олія вершкове - 20 г
  • Сіль за смаком
  • Олія (за необхідності) - для смаження

Рецепт покроково:

 

  1. Включити духовку та розігріти до 180 градусів.
  2. Картоплю ретельно помити, проколоти вилкою по всій поверхні та посолити.
  3. Замотати картоплю у фольгу і відправити запікатися в духовку при температурі 180 градусів на 60-90 хвилин до повної готовності.
  4. Готовність картоплі можна перевірити зубочисткою.
  5. Цибулю дрібно нарізати.
  6. Бекон нарізати смужками.
  7. Сир натерти на дрібній тертці.
  8. На сухій сковороді обсмажити бекон (або грудинку) щоб витопився жир. Коли бекон (грудинка) підзолотиться, додати цибулю та смажити до рум'яності. Якщо жиру, що витопився, мало, додайте трохи рослинної олії.
  9. Зрізати верхню частину запеченої картоплі вздовж.
  10. За допомогою чайної ложки дістати картопляну м'якоть, залишаючи невеликі борти.
  11. Товкушкою розім'яти картопляну м'якоть із вершковим маслом.
  12. Додати обсмажений із цибулею бекон та сир. Посолити та перемішати.
  13. Нафарширувати картоплю.
  14. Запікати фаршировану картоплю за температури 200 градусів 10 хвилин.
  15. Фото приготування рецепту: Фарширована картопля, запечена в духовці - крок №9
  16. Готову фаршировану картоплю, запечену в духовці, подавати гарячим, зверху посипавши зеленню за бажанням.
 

Картопляні човники, фаршировані куркою та овочами

 

Продукти (на 4 порції):

 

  • Картопля велика - 4-6 шт.
  • Для начинки:
  • Куряче філе – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Перець болгарський – 1/2 шт.
  • Зелень петрушки та кропу – 1/2 пучка
  • Цибуля зелена – 3-4 шт.
  • Олія вершкове або рослинна – 2 ст. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Сир твердий – 100 г
  • Для соусу Бешамель:
  • Молоко – 750 мл
  • Борошно – 50 г
  • Олія вершкове – 40 г
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Рецепт покроково:

 

  1. Відварити куряче філе до готовності (приблизно 30 хвилин).
  2. Картоплю відварити в мундирі майже до готовності (час варіння залежить від розміру картоплі - перевіряти ножем або вилкою приблизно через 20-25 хв), потім очистити. Можна відварити очищену картоплю.
  3. Приготувати соус Бешамель. Для цього обсмажити борошно на вершковому маслі, помішуючи, до трохи золотистого кольору. Поступово додати молоко, весь час заважаючи, щоб не було грудочок. Готувати до потрібної густини. Посолити і поперчити до смаку.
  4. Коли картопля охолоне, розрізати її поздовжньо навпіл і за допомогою ножа та чайної ложки зробити виїмки в кожній половинці (зробити човники).
  5. Для начинки дрібно нарізати цибулю, перець, відварене куряче м'ясо.
  6. На розігрітій олії обсмажити цибулю. Додати курку та перець. Посолити та поперчити. Смажити, помішуючи, 5-7 хвилин|мінути|.
  7. Додати дрібно нарізані помідори. Тушкувати 3 хвилини.
  8. Додати рубану зелень і зелену цибулю, нарізану кільцями.
  9. Наповнити картопляні човники підготовленою начинкою.
  10. На лист вилити соус Бешамель і викласти фаршировану картоплю.
  11. Зверху начинку викласти дрібно натертий сир і посипати зеленню.
  12. Запікати картопляні човники в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15 хвилин (щоб сир підрум'янився).
  13. Картопляні човники з куркою та овочами готові. Подавати їх слід гарячими.
 

Картопля-гармошка з беконом, запечена у фользі

Готуємо фаршировану запечену картоплю

Продукти (на 5 порцій):

 

  • Картопля (у мене молода) - 1 кг (6 шт.)
  • Бекон копчений (або свіжий) – 250 г
  • Олія вершкове - 60 г
  • Часник сушений - 1 ч. ложка
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Рецепт покроково:

 

  1. Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  2. Картоплю очищаємо, миємо та обсушуємо паперовим рушником.
  3. Бульбу картоплі кладемо в столову ложку або між двома паличками для суші/шпажками і робимо ножем часті (на відстані приблизно 1 см) і глибокі надрізи, трохи не доходячи до кінця.
  4. Кожну картоплину посипаємо часником, сіллю та перцем, намагаючись, щоб спеції потрапили й у надрізи.
  5. Бекон нарізаємо тонкими скибочками завтовшки 2-3 мм.
  6. У кожен розріз у картоплі вставляємо скибочку бекону.
  7. Викладаємо кожну картоплину на відрізок фольги.
  8. Зверху на кожну бульбу викладаємо по шматочку вершкового масла|мастила|.
  9. Фото приготування рецепту: Картопля-гармошка з беконом, запечена у фользі - крок №9
  10. Загортаємо картоплю у фольгу, піднімаючи кінці догори, щоб при випіканні жир не витікав.
  11. Викладаємо картоплю-гармошку у фользі на лист.
  12. Ставимо лист з картоплею в розігріту до 200 градусів духовку на 40-50 хвилин. Потім фольгу розкриваємо.
  13. Змащуємо картоплю соком, що виділився, і повертаємо в духовку ще на 7-10 хвилин, щоб він краще підрум'янився. Можна увімкнути режим гриля.
  14. Готову картоплю виймаємо з фольги та подаємо до столу.
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Тэги:  рецепт, фарширований картофель
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