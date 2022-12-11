Прогноз погоди у Харкові на 11 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +9°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 9 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері.
Щороку другої неділі грудня в Україні відзначається День благодійності.
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