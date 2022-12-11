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11.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 грудня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який після невеликої перерви відновиться ввечері.

зима дождь

Вранці хмарно, ймовірність опадів 43%. Температура повітря +6°...+7°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 6 м/с. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 8 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +9°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 9 м/с. Вологість повітря 66%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий — на холодне літо.
  • Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень — не затримається.
  • У минулі часи була традиція 11 грудня рано-вранці слухати воду в криницях: якщо чути плескіт, значить і гроші будуть водитися.
  • Гуси часто ляскають крилами – до потепління.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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