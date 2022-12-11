11.12.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну доведеться виявити всю можливу твердість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на Овна можна звалити ще один обов'язок чи колеги раптом вирішать, що він має виконувати роботу за них. Або Овна залучать до суспільно-корисної діяльності; а можливо, Овен сам себе експлуатуватиме і підганятиме! Так чи інакше, Овну варто навчитися говорити «ні» (у тому числі й собі самому), заздалегідь запасаючись набором ввічливих відмов.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може, Тельцю доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене – наприклад, з'їсти зайве тістечко, закурити чи відповісти «так». Так чи інакше, зірки радять Тельцю ретельно зважити всі «за» та «проти» – від його сьогоднішнього рішення може нічого не залежати. А може – дуже багато.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ситуація може вимагати від Близнюків виявити свої професійні навички у повному обсязі. Мова може йти про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит чи щось ще – головне, що Близнюкам доведеться доводити оточуючим чи собі самому свою компетентність у якомусь питанні. Зірки свідчать про те, що Близнюки мають потрібний набір знань і умінь, щоб не вдарити в бруд обличчям, так що завдання цілком їм під силу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки дарують Раку гармонію у душі. Його внутрішній барометр показуватиме «сонячно», і будь-які справи Раку вдаватимуться легко. Цей настрій здатний відбиватися на всьому, за що б він не взявся. Можливо, якісь питання, які обтяжували Рака, раптом вирішаться самі собою. Крім того, зірки передвіщають йому відмінний день для того, щоб налагодити стосунки з оточуючими: за бажання для Рака не важко буде вразити всіх своєю чарівністю.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Запорукою успіху для Лева є обережність. День не наділяє його спритністю та швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися у ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих перехопить у Лева ініціативу, скористається його неінформованістю чи навіть піде на обман. Щоб уникнути можливих втрат, Леву необхідно потроїти пильність. І не ставати учасником сумнівних схем, які навколишні спробують його втягнути.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп обіцяє Діві прекрасний день гармонії та кохання! Вона може сповна відчути це, навіть якщо вона не має конкретних приводів для радості. Чиясь посмішка, погляд, натяк здатні підняти Діву на вершини блаженства. Можливо також, що саме день подарує самотній Діві приємний романтичний сюрприз або перспективне знайомство. Якщо у Діви є кохана людина, цей день їм просто необхідно провести разом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто братися за нові проекти – є шанс, що все піде навперейми. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному байдикування або простим радостям життя, на кшталт шопінгу та розслаблюючої ванни. А ось все, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, валитиметься у Терезів з рук і буксуватиме на найнесподіванішому місці. Саме тому зірки радять Терезам зайнятися тим, що виходитиме у них найкраще: просто жити і радіти життю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде відмінним оратором: для нього не складе труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити якоюсь авантюрною ідеєю. Ентузіазм Скорпіона буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки та приймати бажане за дійсне – що ж? Ідеї Скорпіона будуть привабливі саме своєю фантастичністю. Ну а прорахувати все на калькуляторі «від і до» можна і в якийсь інший, нудніший день.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У голову Стрільця можуть раз у раз приходити цінні ідеї, ось тільки зірки не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява поєднуватиметься у нього з практичністю, завдяки чому повітряні замки Стрільця можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду. Пофарбувати стелю в рожевий колір, влаштувати акваріум на всю стіну - ось лише скромний приклад того, які фантастичні плани можуть товпитися у Стрільця в голові. Втім, гнати ці плани від себе також не варто. Найкраще їх запам'ятати, щоб як слід обміркувати в якийсь інший день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День Козерога переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше – і те, й інше з інтервалом у п'ять хвилин. Навколишнім, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Козерога, тим більше, що свої бурхливі емоції він здатний обрушити на їхні голови в самий невідповідний момент. Втім, якщо Козеріг візьме себе до рук, сильні емоції можуть стати його зброєю, допомагаючи долати перепони та добиватися свого.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію необхідно бути уважнішими у справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Водолію не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація та гаманець не постраждали, Водолію не слід братися за те, що знаходиться поза його компетенцією: навіть у простих справах він ризикує зайти не в той степ! Втім, цього не станеться, якщо у спірних питаннях Водолій не забуде порадитись із професіоналами.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не варто приймати будь-яких важливих рішень або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться Рибам чудовою і потребує негайного виконання, їм краще кілька днів почекати, пам'ятаючи, що зірки схиляють їх до необдуманих вчинків. В іншому ж день цілком гарний - Риби можуть спокійно насолоджуватися життям, залишивши важливі рішення до кращих часів.