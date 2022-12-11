11.12.2022 07:30 Рита Парфенова

11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку другої неділі грудня в Україні відзначається День благодійності.





Це свято встановлено указом президента від 13 грудня 2007 року.



Сенс слова «благодійність» зрозумілий, напевно, кожній людині. Творити благо – тобто надавати безоплатну допомогу тим, хто її потребує. Благодійність виявляється добровільно у будь-якій прийнятній формі: виконання будь-яких робіт чи надання послуг, дарування майна, надання фінансової підтримки. Благодійністю можуть займатись приватні особи чи організації, благодійні фонди.



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Сьогодні весь світ відзначає дні того, до чого не можна ставитись без захопленості та пристрасті.



Міжнародний день гір встановлено у 2003 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН.



Гори займають близько однієї четвертої поверхні планети і є будинком майже 10 відсотків населення. Це заповідник багатьох унікальних видів рослин та тварин, джерело води всіх основних річок землі, що особливо важливо.



Вони не тільки дають джерело коштів для існування та благополуччя майже для 720 мільйонів людей, які проживають у гірських районах, але опосередковано сприятливо впливають на мільярди мешканців їхнього підніжжя.



І дуже важливо знайти нові та стійкі шляхи, які відкривали б можливості для населення як у гірських районах, так і на низовині, і дозволяли б викорінити бідність, не завдаючи подальшої шкоди крихким гірським екосистемам.



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Міжнародний день танго відзначається у день народження аргентинського співака та кіноактора, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (1890).



Танго - танець, філософія якого полягає в протиборстві. У центрі танцю – Чоловік та Жінка. Їхні взаємини, пристрасті, конфлікти, примирення, «третій зайвий», ревнощі, ненависть – усі почуття, які сповнюють людське життя.



До речі, слово «танго» з'явилося значно раніше, ніж танець. Спочатку це слово використовувалося на одному з Канарських островів для позначення "зборів негрів для танців, для гри на барабанах". Ці барабани також називалися "танго".



Існує кілька версій щодо походження танцю танго. Найпоширеніша з них – що він з'явився в портових передмістях Буенос-Айреса, де на стику 19 та 20 століть зустрілися та сплелися в одне ціле культурні традиції багатьох країн світу – ритми кубинської хабанери, африканської кандомби, аргентинської мілонги, іспанського фламенка та деяких інших європейських. танців завезених іноземними матросами. І хоча в Аргентині це був танець бідних кварталів, танець іммігрантів, але незабаром ліричне та пристрасне танго зазвучало по всій країні.

Прикмети дня

Народне свято «Сойкін день» відзначається 11 грудня. У цей день вшановували сойку – невеликого птаха з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом.



Слово «сойка» є зменшувально-пестливим варіантом давньоруської назви цього птаха – «соя», – яке, у свою чергу, походить від дієслова «сяяти». Птах отримав цю назву за яскраве оперення.



Говорили, що якщо у свій день сойка прилетить до вікна і почне кричати, то це добрий знак. Мудрий чоловік, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою.



Вважалося, що птах-сойка майбутнє відкриває і клопочеться про щастя твоєму. Також у Сойкін день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на удачу у справах, а якщо найдрібніша – навпаки, не треба було чекати доходу. Ще була традиція 11 грудня слухати воду в колодязях: якщо чути плескіт, значить і гроші водитимуться.

Згідно з повір'ями, цього дня не можна робити прибирання увечері, щоб не відзначити Різдво "з нечистою силою". Також не можна нічого позичати сусідам, навіть цукор, сіль і хліб – щоб не віддати своє щастя.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то лежатиме, а якщо вдень не затримається.

Також цього дня

1769 року Едвард Беран з Лондона запатентував підйомні жалюзі.



1781 – народився Девід Брюстер, шотландський фізик, винахідник калейдоскопа.



1843 – народився Роберт Кох, німецький мікробіолог, нобелівський лауреат 1905 року. Відкрив збудника туберкульозу.



1844 – у Бостоні Горас Уеллс вперше використовував у зуболікарській практиці як засіб анестезії веселящий газ. Досвід виявився не зовсім вдалим. Через два роки його партнер Вільям Мортон успішно застосує ефір.



1852 – у Парижі відкрилося найстаріша з нині діючих циркових будівель. Там же, через 42 роки, відкрилася перша у світі автовиставка, в якій взяли участь 9 фірм.



1864 – народився Моріс Леблан, французький письменник, автор детективних повістей, романів та п'єс про Арсена Люпена.



1909 – ера кольорового кінематографу починається демонстрацією у Нью-Йорку першого кольорового фільму.



1913 – народився Жан Маре, французький актор («Фантомас», «Граф Монте-Крісто»).



1918 – народився Олександр Солженіцин, російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1970 року.



1930 – народився Жан-Луї Трентіньян, французький актор («Чоловік і жінка», «Чудова Анжеліка», «Місто втрачених дітей»).



1946 – в Англії було запатентовано перший програмований комп'ютер.



1969 – народився Вішванатан Ананд, індійський гросмейстер, чемпіон світу з шахів за версією ФІДЕ (2000–2002), 15-й чемпіон світу (з 2007 року).



1972 – Юджин Сернан та Харрісон Шмітт («Аполлон-17») востаннє в XX столітті вийшли на місячну поверхню.



1981 – о 12:27 лондонський Біг Бен зупинився від холоду.



1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин із колишніми республіками СРСР.



1993 – вітальну телеграму Хрущова Гагаріну (12 квітня 1961 р.) на аукціоні в Нью-Йорку продали за $68 500 (світовий рекорд вартості телеграм).



1997 – ухвалено Кіотський протокол – міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів.



2003 – в Україні розпочав роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно – «Артхаус Трафік».

Іменинники сьогодні:

Андрій, Василь, Вікентій, Ганна, Григорій, Данило, Іван, Іринарх, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Рафаїл, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.