20.05.2022 12:15 Виталий Хиневич

В Украине абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте: названы сроки

Потенциальные участники мультипредметного теста должны подтвердить свое желание пройти оценивание качества знаний.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Сообщается, что абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте с 20 мая по 7 июня. Кроме этого, они должны указать, где именно они хотят проходить тестирование.

Запись на тестирование доступна по ссылке

Кроме этого отмечается, что предусмотрено проведение трех сессий НМТ: основной – 18 июля – 10 августа, дополнительной – 16–20 августа, специальной – 12–16 сентября.

Подавляющее большинство участников НМТ будет участвовать в основной сессии тестирования, а те, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии, смогут пройти тестирование во время дополнительной или специальной.