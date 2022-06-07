07.06.2022 11:15 Виталий Хиневич

Мультипредметный тест в Украине: что нужно знать абитуриентам

Потенциальные участники мультипредметного теста должны подтвердить свое желание пройти оценивание качества знаний.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте с 20 мая по 7 июня. Кроме этого, они должны указать, где именно они хотят проходить тестирование.

Предусмотрено проведение трех сессий НМТ: основной – 18 июля – 10 августа, дополнительной – 16–20 августа, специальной – 12–16 сентября.

Кроме этого отмечается, что в этом году принять участие в тестировании смогут и тысячи украинских абитуриентов, которые из-за войны войны оказались за границей. Поскольку война распылила выпускников по всему миру, экзаменационные центры для них оперативно открывают за рубежом. Уже 23 страны подтвердили, что готовы помочь с проведением тестирования. Так, экзаменационные центры для украинских выпускников будут в более чем 40 городах Европы. Впрочем, этот список будет увеличиваться.

По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, тестирование во всех странах будет проходить одновременно с украинскими абитуриентами.

"То есть для кого-то это будет 9 часов, а у кого-то — 8. Но это будет одновременно с Украиной. Мы предполагаем, что подавляющее большинство тестирования будут проходить в две смены. Первая будет начинаться в 10:00, вторая — 15:00 по украинскому времени»,- отметила Татьяна Вакуленко.