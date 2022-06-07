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07.06.2022  11:15   Виталий Хиневич

Мультипредметный тест в Украине: что нужно знать абитуриентам

Потенциальные участники мультипредметного теста должны подтвердить свое желание пройти оценивание качества знаний.

Мультипредметный тест
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что абитуриенты должны подтвердить участие в мультипредметном тесте с 20 мая по 7 июня. Кроме этого, они должны указать, где именно они хотят проходить тестирование.
Предусмотрено проведение трех сессий НМТ: основной – 18 июля – 10 августа, дополнительной – 16–20 августа, специальной – 12–16 сентября.
 
Кроме этого отмечается, что в этом году принять участие в тестировании смогут и тысячи украинских абитуриентов, которые из-за войны войны оказались за границей. Поскольку война распылила выпускников по всему миру, экзаменационные центры для них оперативно открывают за рубежом. Уже 23 страны подтвердили, что готовы помочь с проведением тестирования. Так, экзаменационные центры для украинских выпускников будут в более чем 40 городах Европы. Впрочем, этот список будет увеличиваться.
 
По словам заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, тестирование во всех странах будет проходить одновременно с украинскими абитуриентами.
 
"То есть для кого-то это будет 9 часов, а у кого-то — 8. Но это будет одновременно с Украиной. Мы предполагаем, что подавляющее большинство тестирования будут проходить в две смены. Первая будет начинаться в 10:00, вторая — 15:00 по украинскому времени»,- отметила Татьяна Вакуленко.
 
Напомним, при помощи интернет-платформы желающие могут подготовиться к сдаче мультипредметного теста.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  образование, мультипредметный тест
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