07.06.2022 10:49 Рита Парфенова

Два района Харькова обстреляли из РЗСО: сводка ХОВА на утро 7 июня

Обстрелян стадион «Металлист», в Киевском районе сгорел частный дом.



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UPD: в областной военной администрации уточнили информацию об обстрелах города Харькова.

Три человека пострадали в Харькове после вражеских обстрелов двух районов города. Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июня, передает РЕДПОСТ.

В прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова. В Харькове был обстрелян стадион "Металлист" и инфраструктура Киевского района.

В частности, ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека.



В области обстрелам оккупантов подвергались Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.



В с. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.

Два человека погибли и 7 ранено в результате обстрелов области, в Харькове ранены три человека.

Пострадали жители населенных пунктов:

г. Дергачи – 1 человек погиб, 2 получили ранения;

с. Черноглазовка Богодуховского района – 1 человек погиб;

в Изюмском районе – 1 раненый;

в селе Уды Золочевского района – 1 раненый.

Напомним, в предыдущие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли три человека, 10 получили ранения.