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07.06.2022  10:49   Рита Парфенова

Два района Харькова обстреляли из РЗСО: сводка ХОВА на утро 7 июня

Обстрелян стадион «Металлист», в Киевском районе сгорел частный дом.


facebook.com/MNSKHARKIV

UPD: в областной военной администрации уточнили информацию об обстрелах города Харькова.

Три человека пострадали в Харькове после вражеских обстрелов двух районов города. Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июня, передает РЕДПОСТ.

В прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова. В Харькове был обстрелян стадион "Металлист" и инфраструктура Киевского района.

В частности, ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека.

В области обстрелам оккупантов подвергались Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.

В с. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.

Два человека погибли и 7 ранено в результате обстрелов области, в Харькове ранены три человека.

Пострадали жители населенных пунктов:

  • г. Дергачи – 1 человек погиб, 2 получили ранения;
  • с. Черноглазовка Богодуховского района – 1 человек погиб;
  • в Изюмском районе – 1 раненый;
  • в селе Уды Золочевского района – 1 раненый.

Напомним, в предыдущие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли три человека, 10 получили ранения.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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