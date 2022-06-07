Два района Харькова обстреляли из РЗСО: сводка ХОВА на утро 7 июня

Обстрелян стадион «Металлист», в Киевском районе сгорел частный дом.
UPD: в областной военной администрации уточнили информацию об обстрелах города Харькова.
Три человека пострадали в Харькове после вражеских обстрелов двух районов города. Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 7 июня, передает РЕДПОСТ.
В прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова. В Харькове был обстрелян стадион "Металлист" и инфраструктура Киевского района.
В частности, ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека.
В области обстрелам оккупантов подвергались Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.
В с. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.
Два человека погибли и 7 ранено в результате обстрелов области, в Харькове ранены три человека.
Пострадали жители населенных пунктов:
Напомним, в предыдущие сутки в Харькове и области в результате действий российских оккупантов погибли три человека, 10 получили ранения.
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День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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