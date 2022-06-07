«Металлист» не пострадал: официальное уточнение от ХОВА

Областная военная администрация уточнила сведения по оперативной обстановке в Харькове на утро 7 июня.
В частности, удалена информация относительно обстрела стадиона «Металлист», передает РЕДПОСТ.
Ранее в сводке было указано, что обстрелу подвергся Слободской район Харькова, в частности обстрелян «Металлист», затем эта информация исчезла.
«Да, внесли коррективу, медики указали как районирование, поскольку дежурила бригада. Есть 1 раненый. Исправили, извиняемся», - отметили в пресс-службе ХОВА.
Соответственно, за прошедие сутки от вражеских обстрелов пострадали два человека – в разрушенном после попаания снаряда частном доме в Киевском районе города.
Напомним, ранее сообщалоь, что за прошедшие сутки в Харькове ранены три человека, по области 2 человека погибли и 7 получили ранения.
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День не склоняет к рутинным занятиям. Обычные дела будут даваться с трудом, зато на фоне расслабленности могут возникать неожиданные желания или увлечения.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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