07.06.2022 12:01

«Металлист» не пострадал: официальное уточнение от ХОВА

Областная военная администрация уточнила сведения по оперативной обстановке в Харькове на утро 7 июня.

В частности, удалена информация относительно обстрела стадиона «Металлист», передает РЕДПОСТ.



Ранее в сводке было указано, что обстрелу подвергся Слободской район Харькова, в частности обстрелян «Металлист», затем эта информация исчезла.



«Да, внесли коррективу, медики указали как районирование, поскольку дежурила бригада. Есть 1 раненый. Исправили, извиняемся», - отметили в пресс-службе ХОВА.

Соответственно, за прошедие сутки от вражеских обстрелов пострадали два человека – в разрушенном после попаания снаряда частном доме в Киевском районе города.



Напомним, ранее сообщалоь, что за прошедшие сутки в Харькове ранены три человека, по области 2 человека погибли и 7 получили ранения.