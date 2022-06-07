07.06.2022 09:01 Рита Парфенова

Разрушен дом, пострадали два человека после ночного обстрела Харькова

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров в Харьковской области.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 7 июня.

Два пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Киевском районе Харькова. Кроме этого обсрелы оккупантов привели к пожарам в следующих районах области:

2 - в Чугуевском;

2 - в Богодуховском;

1 - в Изюмском;

1 - в Харьковском.

Больше всего страдали природные экосистемы. Общая площадь, уничтоженная огнем, составляет около 30 га. Также нанесен ущерб частным домам, административному зданию.



В частности, в результате вражеских обстрелов в 2:55 произошел пожар на территории частного домовладения в Киевском районе Харькова. Попавший снаряд разрушил часть дома, возник пожар, который к приезду спасателей распространился на площадь около 200 квадратных метров. С огнем боролись 3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС в течение почти 2-х часов. Спасатели 27-й и 36-й Государственных пожарно-спасательных частей спасли из-под завалов 52-летнего мужчину. Кроме того, 70-летняя женщина получила травмы.





Уже утром в 5:22 враг ударил по Циркуновской общине, где никогда не было ни одного военного объекта. Снаряд попал частный жилой дом, возник пожар. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 130 кв.м. Пожарные 22-й и 18-й ДРПЧ потушили огонь в 7:40.



Всего за сутки с 6 по 7 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, из которых:

19 – на ликвидацию пожаров (8 вызванных обстрелами и 11 по другим причинам);

5 – для проведения аварийно-спасательных работ,

1 – в помощь коммунальным службам,

6 – для оказания помощи населению,

6 – другие выезды.

Аварийно-спасательные работы проводились на 5 разрушенных рашистами объектах. Привлечены 103 спасателя и 15 единиц специальной техники.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 46 вражеских боеприпасов.