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07.06.2022  09:26   Рита Парфенова

Когда ожидать развязки войны в Украине: прогноз астролога

Период, когда начнутся решающие бои между Украиной и россией, предсказала киевский астролог Ольга Медвецкая.

астрология развязка войны украины с россией

Об этом Медвецкая  рассказала на своей странице в Instagram, передает РЕДПОСТ.

Чтица звезд прогнозирует, что в октябре ожидается развязка войны, которая решит дальнейшие события. В то же время она подчеркнула, что развязка не означает завершения войны.

По словам Медвецкой, Сатурн будет ретроградным до октября. Во время этого ретроградного движения он будет в квадрате с Ураном.

"Вероятнее всего, это и будет развязкой войны. Сатурн – это заскорузлое, старое, авторитаризм, тоталитаризм, прошлое, давление. И он будет противодействовать Урану. Уран – это молодость, революция, народ, бунтарство, свобода. Сатурн будет в знаке Водолея, а РФ идет под знаком Водолея. А Уран будет в знаке Тельца – в знаке Украины", — говорит Медвецкая.

Напомним, из-за войны Украину ожидает аномальное лето.

Источник:   Instagram Ольги Медвецкой
 Тэги:  астролог, агресссия россии, война, развязка
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