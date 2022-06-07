07.06.2022 10:00 Рита Парфенова

ЕС отменил все пошлины на украинские товары: подробности

В течение года все украинские производители смогут поставлять свои товары в страны-члены ЕС, не оплачивая установленные ранее пошлины.

Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год вступило в силу с 4 июня, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.



Речь идет о тарифах, прописанных для украинских экспортеров в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Приостановлено действие пошлин для промышленной продукции, применение системы входных цен для фруктов и овощей и всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на год приостанавливаются все антидемпинговые пошлины на импорт товаров происхождением из Украины и применение глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.



Прежде решение касается таких товаров:

металлурической продукции (алюминий и сталь);

горнодобывающей промышленности (руды)

сельхозпродукции (растительное масло и зерно, овощи и фрукты)

удобрений.

Таким образом ЕС стремится поддержать украинскую экономику, страдающую от широкомасштабной войны с россией.



«Эти новые правила будут действовать год и помогут украинским производителям и экспортерам выдержать нагрузку войны и укрепить свои позиции на европейском рынке», – добавили в Минэкономики.



В настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на которого в прошлом году приходилось 39% общего объема торговли Украины с обїемом товарооборот в 62,5 млрд. долларов.

Напомним, из-за военных действий в Украине производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу. Компания будет временно ввозить в Украину табачные изделия в упаковке стран ЕС.