07.06.2022 10:34 Рита Парфенова

Оккупанты обстреливают Дергачи: есть погибший, поврежден газопровод

Двое суток территория Дергачевской общины подвергалась обстрелу из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, танков и другой техники.

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

По его словам, 6 июня враг нанес по Дергачам нанесены несколько мощных артиллерийских ударов, которые повлекли за собой разрушение объектов критической инфраструктуры, повреждение магистрального газопровода, административных зданий и частного сектора. В результате обстрелов погиб один человек, еще один раненый был доставлен в больницу.



Рабочие Харьковгаза начали ремонт поврежденного вражескими обстрелами газопровода. Пока без газа в Дергачах и прилегающих к городу селах остается 6 тысяч домовладений.

«Сейчас сроки восстановления трудно спрогнозировать, но мы будем ежедневно информировать вас об этой ситуации до ее разрешения», – сообщил Задоренко.



Вражеские силы продолжают контролировать территорию Казачелопанского и Проходовского старостинских округов, при этом Вооруженные силы Украины совершают позиционные атаки на позиции оккупантов в Великих Проходах. В Цуповке Прудянского округа тоже продолжаются тяжелые бои, россияне до сих пор удерживают под контролем половину села. Также оккупированной остается большая часть Токаровского старостата. Жителей населенных пунктов просят доверять только официальным источникам и не допускать распространения дезинформации по поводу ситуации на фронте.

Напомним, поврждение газопровода в Дергачах оставило без газа город Дергачи и поселок городского типа Малая Даниловка, села Караван, Лужок, Чайковка.