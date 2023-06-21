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21.06.2023  18:35   Віталій Хінєвіч

Європейський Союз визнає українські водійські права

Європа підтримує розширене визнання водійських документів у країнах-членах ЄС для українських шукачів притулку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.
 
Таким чином у Головному сервісному центрі МВС нагадують, що в ЄС можна:
 
  • користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;
  • користуватися посвідченнями водія старого зразка, які не мають терміну дії чи видані у вигляді книжечки в 90-х роках минулого століття і тепер не потрібно додатково мати їхній завірений переклад і міжнародне посвідчення водія. Але треба мати документ для підтвердження особи;
  • користуватись українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії;
  • отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків готується прийняти форум з питань відновлення економіки регіону.

Источник:   МВС України
 Тэги:  права, ес
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