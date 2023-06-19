19.06.2023 15:01 Рита Парфенова

Харків готується прийняти форум з питань відновлення економіки регіону

21 червня в Харкові відбудеться форум щодо відновлення економіки регіону «Регіональний форум економічного відновлення та розвитку. Шлях до перемоги».

Головною метою форуму стане відновлення та модернізація Харківського регіону, повідомляє РЕДПОСТ. Ініціатором заходу виступила «Асоціація приватних роботодавців».



Як повідомили організатори, учасники форуму спробують знайти відповіді на питання:

Чи можливо в існуючих умовах якнайшвидше віднайти шляхи відновлення економіки Харківського регіону?

Які кроки мають бути зроблені з боку підприємців, державних органів, чи можна розраховувати на закордонні інвестиції та як їх можна залучити?

Чи є успішні приклади відновлення підприємницької діяльності?

Серед цілей проведення Форуму – залучення уваги до проблем економічного відновлення регіону, ініціювання програм відновлення економіки місцевих громад, стимулювання залучення інвестицій, покращення регіонального бізнес-клімату, створення робочих місць та підвищення життєвого рівня населення області.



У форумі приймуть участь представники членських бізнес-об’єднань на регіональному рівнях (Kharkiv IT Cluster, Коаліція галузевих та бізнес-спільнот Харкова, Регіональна рада підприємців, Харківське регіональне відділення УСПП), представники національних та регіональних органів влади (представник Харківської ОВА, міський голова), представники донорів та інші члени екосистеми ММСП (Офіс з розвитку підприємництва та експорту, Офіс реформ, CIPE Ukraine, Helvetas).



«Сприяння відновленню економічної активності та поверненню релокованого бізнесу є головними цілями для Харківської області, – розповідає Олександр Чумак, президент «Асоціації приватних роботодавців»». – Для цього необхідно докласти багато зусиль, які мотивуватимуть бізнес повертатися та відновлювати свою діяльність. Одним з інструменті, що мотивуватимуть підприємців – це особливі умови ведення діяльності у регіоні та інвестиції. Сподіваємось, що наш форум стане дієвою площадкою для діалогу між представниками влади, міжнародних організацій, представниками бізнесу та допоможе віднайти нові можливості для відновлення економіки нашого регіону».

КОЛИ: 21 червня 2023

ДЕ: м. Харків Evolution Business Park

Формат участі: офлайн та онлайн

Реєстрація обов’язкова https://forms.gle/L942jJHqDYs3o1kE8

Онлайн трансляція панельних дискусій здійснюватиметься на сторінці Асоціації приватних роботодавців, Kharkiv Media Hub.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками галузевих бізнес-спільнот Харкова.