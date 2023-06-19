19.06.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати світло в селі поблизу Харкова

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" продовжують відновлення електромережі в селі Руська Лозова Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповіли у Дергачівському РЕМ, наразі заживлено вже понад 650 домоволодінь - це близько 20%.

Через активні бойові дії у Руській Лозовій було пошкоджено або знищено до 90% енергетичного обладнання, тому, за словами енергетиків, роботи тут доречніше назвати повною реконструкцією, а не ремонтом.

"Великі обсяги пошкоджень, звичайно, впливають і на швидкість робіт. Окрім того, не вся територія розмінована, сапери продовжують працювати. Ми з обережністю говоримо про терміни відновлення, адже є багато факторів, які можуть на це вплинути. Ті ж погодні умови, наприклад", - зазначили у Дергачівському РЕМ.

Відновлювати електропостачання в Руській Лозовій допомагають ремонтні бригади з різних підрозділів обленерго, а також працівники підрядних організацій. За різними оцінками для підключення всіх споживачів у селі потрібно ще близько трьох місяців.