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19.06.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати світло в селі поблизу Харкова

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" продовжують відновлення електромережі в селі Руська Лозова Харківського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповіли у Дергачівському РЕМ, наразі заживлено вже понад 650 домоволодінь - це близько 20%.
 
Через активні бойові дії у Руській Лозовій було пошкоджено або знищено до 90% енергетичного обладнання, тому, за словами енергетиків, роботи тут доречніше назвати повною реконструкцією, а не ремонтом.
 
"Великі обсяги пошкоджень, звичайно, впливають і на швидкість робіт. Окрім того, не вся територія розмінована, сапери продовжують працювати. Ми з обережністю говоримо про терміни відновлення, адже є багато факторів, які можуть на це вплинути. Ті ж погодні умови, наприклад", - зазначили у Дергачівському РЕМ.
 
Відновлювати електропостачання в Руській Лозовій допомагають ремонтні бригади з різних підрозділів обленерго, а також працівники підрядних організацій. За різними оцінками для підключення всіх споживачів у селі потрібно ще близько трьох місяців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули складну аварію.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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