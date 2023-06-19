19.06.2023 14:16 Віталій Хінєвіч

Харків'янин збував наркотичні речовини: суд виніс рішення

Прокурори довели, що 23-річний харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, протягом іспитового строку продовжив порушувати закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Новий злочин чоловік вчинив у сфері незаконного обігу психотропів. Влаштувавшись на роботу «кур’єром», основним завданням якого було доставляти «товар» до кінцевих покупців, чоловік придбав мефедрон і PVP. Згортки з цими психотропами зловмисник розкладав по Харкову та в подальшому повідомляв місце їх розташування покупцям.

Чоловіка викрили в лютому цього року, під час судового розгляду він визнав свою вину.

Йому призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області.