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19.06.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, передає РЕДПОСТ .

 
Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі.
 
Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.
 
Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.
 
Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.
 
Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової «місячної плати».
 
Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.
 

 

Источник:   ДБР
 Тэги:  кримінал, харків
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