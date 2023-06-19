19.06.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань провели спецоперацію під час якої затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, передає РЕДПОСТ .

Користуючись своїми посадами чиновники тривалий час тероризували місцевих підприємців з вимогою сплачувати хабарі.

Встановлено, що керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з районних управлінь відомства створили організовану злочинну групу, до якої також залучили працівника служби та цивільну особу. У кожного з учасників була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.

Гроші фігуранти вимагали у підприємців, залякуючи їх штучними перевірками та різними санкціями й штрафами.

Зокрема, слідство задокументувало, як посадовці поставили умову одному з підприємств, яке займається виробництвом м’ясної продукції. Вони вимагали підприємця віддавати їм по 30 тисяч щомісячно. У разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох членів організованої злочинної групи затримано після одержання чергової «місячної плати».

Під час слідчих дій у службових приміщеннях та місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 тис. доларів США і 5 тис. євро.