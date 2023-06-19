19.06.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули складну аварію

У неділю бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували шість оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Зокрема, в Новобаварському районі була усунена складна аварійна ситуація на водоводі діаметром 800 мм на вулиці Арсенальній.

Як повідомив керівник районної служби Євгеній Сальков, через те, що цей трубопровід забезпечує водопостачанням багатьох мешканців Новобаварського та Основ'янського районів, було прийнято рішення про проведення комплексу відновлювальних заходів.

«Ретельно підготувалися до відповідальних робіт і завчасно попередили мешканців про необхідність зробити запас води. Також на час ремонту організували підвезення води автоцистернами підприємства. Вклалися у встановлені терміни, після чого відновили водопостачання в повному обсязі. Паралельно ліквідували аварійну ситуацію на магістралі діаметром 300 мм у провулку Мічуріна. Після завершення робіт територію упорядкували», - зазначив Євгеній Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».