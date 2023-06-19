19.06.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують знешкоджувати ворожі міни

За минулу добу 18 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5600 кв.м. території, а також 340 м ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 11 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 55 саперів та 22 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2780 га території, 277 км автомобільних доріг, 1945,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 76 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.

Категорично забороняється:

торкатися предмету і пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини.