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19.06.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Шпажисти Харківської області повернулися з чемпіонату України з нагородами

17 та 18 червня в Києві відбувся чемпіонат України з фехтування на шпагах серед молоді U-23.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під час змагань збірна Харківської області здобула 2 золоті та бронзову медалі.
 
В особистій першості чемпіоном України став Андрій Опанасенко. У фіналі він із рахунком 15:11 переміг киянина Павла Трофименка.
 
Бронзову нагороду здобув також харківський шпажист Дмитро Самойлов.
 
У командній першості серед чоловіків харків'яни Андрій Опанасенко, Дмитро Самойлов, Андрій Деркач та Андрій Полянський, здолавши у фіналі суперників з Києва з рахунком 45:35, здобули золоту медаль чемпіонату. Бронза дісталася львів'янам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські легкоатлети завоювали медалі.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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