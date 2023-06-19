19.06.2023 15:49 Рита Парфенова

У Харкові чоловік встромив ножа в дружину, а потім – в себе

Слідчі Харкова сповістили чоловіка про підозру у вчиненні злочину, який майже призвів до смерті його дружини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, поранених чоловіка та жінку правоохоронці виявили 18 червня в сквері на проспекті Олександрівському у Харкові.



Встановлено, що 71-річний мешканець селища Дворічне Харківської області приїхав провідати свою родину, які тимчасово проживають в Індустріальному районі.



Подружжя посварилося. Під час сварки чоловік спочатку наніс ножові поранення 45-річній дружині, а потім собі.



Постраждалих у важкому стані доставили до медичного закладу.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.



Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.



Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові скоїв вбивство через зауваження.