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19.06.2023  15:49   Рита Парфенова

У Харкові чоловік встромив ножа в дружину, а потім – в себе

Слідчі Харкова сповістили чоловіка про підозру у вчиненні злочину, який майже призвів до смерті його дружини.

ніж

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, поранених чоловіка та жінку правоохоронці виявили 18 червня в сквері на проспекті Олександрівському у Харкові.

Встановлено, що 71-річний мешканець селища Дворічне Харківської області приїхав провідати свою родину, які тимчасово проживають в Індустріальному районі.

Подружжя посварилося. Під час сварки чоловік спочатку наніс ножові поранення 45-річній дружині, а потім собі.

Постраждалих у важкому стані доставили до медичного закладу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харкові скоїв вбивство через зауваження.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ніж, вбивство, харків
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