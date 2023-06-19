На початку тижня чоловік підірвався на міні у місті Ізюм

У деокупованому Ізюмі чоловік отримав чисельні осколкові ураження.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську ОВА.
Відомо, що подія сталася 19 червня у місті Ізюм. 52-річний чоловік дістав поранень внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета.
Потерпілого госпіталізували із численними осколковими ураженнями.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулий тиждень 2 цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах. 14 червня в селі Кам’янка Ізюмського району 54-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. 18 червня 52-річний житель села Токарівка Дергачівської громади Харківського району підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка».
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