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16.06.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові скоїв вбивство через зауваження

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і грабежів, вчинив новий злочин — позбавив людину життя.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Подія трапилась у жовтні минулого року. У вечірній час на першому поверсі в під’їзді будинку, розташованому по вул. Гвардійців Широнінців, перебувала компанія з двох чоловіків і жінки. Вони почули шум — у під’їзд намагався потрапити 28-річний незнайомий їм чоловік. 
 
Компанія вийшла на вулицю, чоловіки зробили незнайомцю зауваження з приводу того, що він намагається увійти до під’їзду в комендантську годину. 
 
Виник конфлікт, який переріс у сутичку. Зловмисник, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, дістав ніж, який мав при собі, та завдав ним ударів одному з чоловіків в область грудної клітини.
 
Попри всі зусилля медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя потерпілого не вдалось — він помер у автомобілі «швидкої».
 
Обвинувальний вирок виніс суд м. Харкова, триває строк на апеляційне оскарження. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці виявили під Харковом плантацію конопель.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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