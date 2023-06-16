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16.06.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Біля Циркунів на Харківщині працюватимуть сапери

Громадян просять зберігати спокій та запобіжні заходи.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що з 12:00 до 12:30 буде здійснено контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у районі села Циркуни.
 
У свою чергу, в ДСНС України громадянам вкотре нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101.
 
Категорично забороняється:
 
  • торкатися предмету і пересувати його;
  • користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;
  • торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу Харківської області.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
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