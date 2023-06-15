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15.06.2023  16:47   Рита Парфенова

Правоохоронці виявили під Харковом плантацію конопель (фото)

Понад дві тисячі наркорослин поліція виявила на городі у жителя Балаклійщини.

На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції у Харківській області, заборонені рослини вирощував 33-річний мешканець села Шевелівка.
 
Правоохоронці отримали інформацію про те, що він вирощує вдома наркотичні рослини та 14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.

На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин

На городі виявлені більше 2000 наркорослин. Правоохоронці вилучили паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну, а також сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах.

На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відправили за грати закладника наркотиків.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, харків
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