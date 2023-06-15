Правоохоронці виявили під Харковом плантацію конопель (фото)

Понад дві тисячі наркорослин поліція виявила на городі у жителя Балаклійщини.
На городі виявлені більше 2000 наркорослин. Правоохоронці вилучили паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну, а також сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах.
Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Речові докази направлені на експертне дослідження.
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