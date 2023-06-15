15.06.2023 16:47 Рита Парфенова

Правоохоронці виявили під Харковом плантацію конопель (фото)

Понад дві тисячі наркорослин поліція виявила на городі у жителя Балаклійщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції у Харківській області, заборонені рослини вирощував 33-річний мешканець села Шевелівка.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що він вирощує вдома наркотичні рослини та 14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.

На городі виявлені більше 2000 наркорослин. Правоохоронці вилучили паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну, а також сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах.

Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



Речові докази направлені на експертне дослідження.