10.05.2023 16:56 Дмитро Колонєй

Закладника наркотиків відправили за грати у Харкові

Прокурори довели провину чоловіка у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкківську прокуратуру, 40-річний чоловік відшукував у Харкові схованки, в яких зберігались заздалегідь розфасовані наркотичні засоби, щоб потім організовувати їх «доставку» до безпосередніх споживачів. Він розкладав закладки з метадоном по місту, фотографував їх та надсилав координати покупцям, за що отримував «заробітну плату».

У жовтні 2022 року, під час чергової «робочої зміни», коли закладник підшукував місце, де залишити товар, його викрили правоохоронці.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, знову вирішив заробляти на життя незаконним шляхом.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



