10.05.2023 17:13 Дмитро Колонєй
У ГУР розповіли про вибухи у РФ та можливі провокації
Вибухи та політичну боротьбу у Росії пркоментував представник воєнної розвідки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО Украхни, представник воєнної розвідки Андрій Юсов прокоментував врожай «бавовни» та інші моменти:
Вибухи у Росії
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«Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо, напевно, після перемоги. Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої російської федерації», — пояснив Андрій Юсов.
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Вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора, тому демілітаризація її триватиме, доти Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки
Конфлікт між Пригожиним та керівництвом армії РФ
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Це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника ГШ запускати весь запас нецензурної лексикиі,
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Прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака БПЛА по кремлю. Тож на тлі воєнних провалів ймовірність «бомбардування воронєжа», коли російські спецслужби в ім’я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме.
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Головні загрози для московії власне в самій ній: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України», — сказав Андрій Юсов.
Зміни у пропаганді РФ
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Росія силкується виправдати катастрофічні наслідки через війну проти України:
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«Занадто великим стає розрив між пропагандою і реальністю. Якось треба пробувати – навіть у якійсь збоченій формі – стикувати все це між собою і визнавати: вони просто отримують люлєй від України, від ЗСУ, з яких так довго насміхалися і говорили, що «такої держави взагалі не існує. Тому вигадують різні нісенітниці», — пояснив представник воєнної розвідки України.
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