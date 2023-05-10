    
Главная Новини Харкова Армія У ГУР розповіли про вибухи у РФ та можливі провокації
10.05.2023  17:13   Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли про вибухи у РФ та можливі провокації

Вибухи та політичну боротьбу у Росії пркоментував представник воєнної розвідки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО Украхни, представник воєнної розвідки Андрій Юсов прокоментував врожай «бавовни» та інші моменти: 
 

Вибухи у Росії

 
  • «Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо, напевно, після перемоги. Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої російської федерації», — пояснив Андрій Юсов.
  • Вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора, тому демілітаризація її триватиме, доти Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки
 

Конфлікт між Пригожиним та керівництвом армії РФ

 
  • Це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника ГШ запускати весь запас нецензурної лексикиі,
  • Прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака БПЛА по кремлю. Тож на тлі воєнних провалів ймовірність «бомбардування воронєжа», коли російські спецслужби в ім’я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме. 
  • Головні загрози для московії власне в самій ній: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України»,  —  сказав Андрій Юсов.
 

Зміни у пропаганді РФ

 

  • Росія силкується виправдати катастрофічні наслідки через війну проти України: 
  • «Занадто великим стає розрив між пропагандою і реальністю. Якось треба пробувати – навіть у якійсь збоченій формі – стикувати все це між собою і визнавати: вони просто отримують люлєй від України, від ЗСУ, з яких так довго насміхалися і говорили, що «такої держави взагалі не існує. Тому вигадують різні нісенітниці», — пояснив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Кирило Буданов дав прогноз чи буде наступати Росія.

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  вибух, агрессия россии, прогноз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.05 Надзвичайні події Під Харковом прогримлять вибухи: коли й де саме 06.05 Надзвичайні події Під Харковом на міні підірвався трактор (фото) 03.05 Надзвичайні події Вибух на дорозі: рятувальники розповіли подробиці, як підірвався трактор на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 