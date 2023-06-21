21.06.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові викрили квартирного крадія

13 червня до поліції звернулась власниця квартири по вулиці Миру та повідомила про злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники поліції опрацювали відео з камер спостереження, що розташовані поблизу будинку, та виявили чоловіка, який ніс телевізор, за описом схожий на той, що нещодавно викрали з квартири заявниці. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника.

Ним виявився раніше неодноразово засуджений 47-річний харків’янин. Зловмисник відтиснув балконні двері помешкання на першому поверсі та виніс два телевізори, побутову техніку та інші речі.

У чоловіка вилучили викрадені речі та направили їх на експертне дослідження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення.