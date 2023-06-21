Ігор Терехов провів зустріч із лордом Фостером: що обговорювали

Харківський міський голова повідомив, що сьогодні мав дуже плідну зустріч з лордом Фостером, Міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце та Державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йохенном Фласбартом.
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Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
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