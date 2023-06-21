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21.06.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів зустріч із лордом Фостером: що обговорювали

Харківський міський голова повідомив, що сьогодні мав дуже плідну зустріч з лордом Фостером, Міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце та Державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Йохенном Фласбартом.

 
Про це передає РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
«Ми говорили про Генеральний план міста, що має стати відправною точкою для нашого майбутнього. 
 
У фокусі - відновлення житла, що є першочерговим завданням, створення інноваційного наукового парку, збереження історичної спадщини та кардинально нова транспортна інфраструктура. 
 
Генеральний план має величезне значення для наших потенційних інвесторів, для усієї бізнес-спільноти. Адже коли є чіткий план дій, план розвитку, візія — вони готові вкладати свої кошти в наше місто. Ми були студентською столицею, і ми, я вам обіцяю, повернемо цей статус. 
 
Під час зустрічі ми неодноразово наголошували, що Харків - це місто майбутнього. І це майбутнє створюється прямо зараз!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповість про концепцію розвитку Харкова на конференції у Лондоні.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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