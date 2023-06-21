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21.06.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області.
 
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканка Харківської області агітувала за окупантів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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