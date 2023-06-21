21.06.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Мешканка Харківської області агітувала за окупантів

Жителька Малого Бурлука із захопленням підтримала окупацію власного селища. Вона заявляла, що росія не нападала на Україну.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Після вторгнення вона почала навіювати селянам, що «росія тут назавжди». Людей жінка закликала жити за російськими законами та звикати до того, що Україна ніколи не поверне свої території.

«Прихильницю «русского міра» викрили та вже повідомили їй про підозру. Коли особа публічно заперечує збройну агресію проти України – це кримінальне правопорушення. Так само як і публічні заклики не визнавати державний суверенітет України на всю (в тому числі тимчасово окуповану) територію.

Розслідуємо справу під процесуальним керівництвом прокуратури. Зло буде покарано»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин надавав ворогові детальну інформацію про стан енергетичних об'єктів України.