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21.06.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові квартиру чоловіка виставили на аукціон через борги за аліменти

Двокімнатну квартиру було продано у Харкові через несплату аліментів місцевим жителем.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Понад 140 тисяч гривень недотримала дівчинка внаслідок безвідповідальності батька. Для захисту економічних прав дитини до боржника державними виконавцями Індустріального відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції були застосовані правові санкції.
 
Чоловіка було обмежено в деяких правах, позбавили можливості користуватися банківськими рахунками та укладати правочини з майном, яке потребує державної реєстрації.
 
«Очікуваного результату вищеперераховані заходи не дали, а ставлення містянина до судового рішення про щомісячне грошове забезпечення дитини залишилось незмінним.
 
Враховуючи це, фахівці юстиції звернули стягнення на майно боржника та виставили його житло на продаж на онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП «Система електронних торгів арештованим майном»). 
Успішна реалізація квартири  дозволила повернути родині неплатника всю суму боргу. Разом з тим, сім’ї додатково був сплачений і штраф за вимушене очікування»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі чоловік сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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