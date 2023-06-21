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21.06.2023  10:13   Рита Парфенова

Харків'янин надавав ворогові детальну інформацію про стан енергетичних об'єктів України

Харків'янина, який передавав ворогові конфіденційну інформацію про енергосистему України, взято під варту

Взято під варту харків’янина, який зливав ворогу детальну інформацію про стан об’єктів енергосистеми України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 62-річний харків‘янин, який працює в регіональному підрозділі «Укренерго», підтримував дружні зв‘язки зі своїм колишнім колегою, який мешкає в окупованій Горлівці Донецької області. Саме він мав роль «зв’язного» між харків’янином та представниками рф.

Маючи повний доступ до робочої бази даних, харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави.

Після отримання необхідних даних про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ мешканець Горлівки передавав їх представникам рф.

Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України.

Правоохоронці затримали харків’янина в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зрадник з Харківщини, який підняв прапор рф над Вовчанськом, проведе 15 років за ґратами.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зрада, харків
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