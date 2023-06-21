ВІд недопалка три години палала пожежа на Харківщині: загинув чоловік

В результаті недбалості під час куріння, у Харківській області сталася пожежа, що призвела до трагічної смерті 70-річного чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.
Інцидент стався 20 червня о 17:22 у приватному будинку, що розташований на вулиці Маяковського, 2, у місті Валки, Богодухівського району Харківської області.
Вогнем були охоплені домашні речі, а площа пожежі становила 30 квадратних метрів.
Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 20:12, зупинивши подальше поширення вогню.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли у місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів.
Комментариев: 0
Багато що у вас може виходити як би само собою. Справи будуть вдаватися, завдання та проблеми – знаходити несподіване витончене рішення.
Дощ із грозою, проте він закінчиться ще до ранку, та весь залишок дня пройде без опадів. На нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері.
День літнього сонцестояння припадає на 21 червня, як і будь-які інші роки, крім високосних.
влажность:
давление:
ветер: