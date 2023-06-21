21.06.2023 09:18 Рита Парфенова

ВІд недопалка три години палала пожежа на Харківщині: загинув чоловік

В результаті недбалості під час куріння, у Харківській області сталася пожежа, що призвела до трагічної смерті 70-річного чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

Інцидент стався 20 червня о 17:22 у приватному будинку, що розташований на вулиці Маяковського, 2, у місті Валки, Богодухівського району Харківської області.

Вогнем були охоплені домашні речі, а площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 20:12, зупинивши подальше поширення вогню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли у місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів.