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21.06.2023  09:18   Рита Парфенова

ВІд недопалка три години палала пожежа на Харківщині: загинув чоловік

В результаті недбалості під час куріння, у Харківській області сталася пожежа, що призвела до трагічної смерті 70-річного чоловіка.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області.

Інцидент стався 20 червня о 17:22 у приватному будинку, що розташований на вулиці Маяковського, 2, у місті Валки, Богодухівського району Харківської області.

Вогнем були охоплені домашні речі, а площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу о 20:12, зупинивши подальше поширення вогню.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли у місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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