21.06.2023 08:56 Рита Парфенова

Про нові обстріли Вівчанська на Харківщині розповіли в ХОВА

Проти ночі 21 червня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, у місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.



Протягом минулої доби під ворожим вогнем знаходились населені пункти трьюх районів області – Харківського, Куп'янського та Чугуївського.



У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.



Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.



Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.



У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли у місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів.