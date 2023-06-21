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21.06.2023  08:56   Рита Парфенова

Про нові обстріли Вівчанська на Харківщині розповіли в ХОВА

Проти ночі 21 червня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, у місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем знаходились населені пункти трьюх районів області – Харківського, Куп'янського та Чугуївського.

У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.

Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 19 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких виникли у місті Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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